TRAKYA'DA ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ ANILDI

KIRKLARELİ (DHA) - TRAKYA'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü nedeniyle törenler düzenlendi. Edirne'deki tören Çanakkale'nin ardından Türkiye'nin en büyük ikinci şehitliği tarihi Askeri Hastane Şehitliği'nde gerçekleşirken, Tekirdağ'da Atatürk anıtı çelenk sunumu, Kırklareli'de ise şehitlikte düzenlenen törenlerle şehitler anıldı.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü nedeniyle törenler düzenlendi. Edirne'deki törenler, Çanakkale Şehitliği'nden sonra Türkiye'nin ikinci büyük şehitliği olan Edirne Asker Hastanesi Şehitliği'nde yapıldı. Anma törenine Edirne Vali Vekili Yusuf Güler, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Edirne Belediye Başkan Vekili Selçuk Çakır askeri personel, şehit yakınları ve çok sayıda öğrenci katıldı. Anıta çelenk konulması sonrası askerler tarafından saygı atışı yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için dua okundu. Anıt şeref defterini imzalayan Vali Vekili Güler ve beraberindekiler, daha sonra ellerindeki karanfilleri şehit mezarlarına bıraktı. Anma törenleri, Halk Eğitim Merkezi'ndeki programla devam etti.

'18 MART ÇOK ÖNEMLİ BİR KİLOMETRE TAŞIDIR'

Edirne Halk Eğitim Merkezi'ndeki törende Türk Silahlı Kuvvetleri adına Bakım Yüzbaşı Gökhan Çelik konuşma yaptı. Çelik, vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını dile getirdi. Çelik, "18 Mart tarihi TBMM genel kurulunda 4768 numaralı kanun ile 2002 yılından itibaren aziz vatanlarını canlarını seve seve feda eden kahraman şehitlerimizi anmak için şehitler günü olarak kabul edilmiştir. Tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen milletimizin kahraman evlatlarını şahadeti ve gazilik pahasına kazanılan bu zafer İstiklal harbimize ve nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti'ne giden bu yolda çok önemli bir kilometre taşı olmuştur" dedi.

VALİ VEKİLİ BİRİNCİLİK ALDIĞI KOMPOZİSYONU OKUDU

Törende Edirne Vali Vekili Yusuf Güler de bir konuşma yaptı. Güler, 36 yıl önce lise sırasında Edebiyat Kolu Başkanlığı görevinde yazdığı ve düzenlenen yarışmada birincilik ile ödüllendirildiği 18 Mart konulu '500 bin ruh üzerine' başlıklı kompozisyonu okudu. Güler, "Çanakkale'de bir savaş verdik; soylu ve yüce bir savaş. Tüm savaşlarımız gibi. Fakat bu savaşın başka bir özelliği vardı. Türk'ün can evine el uzatmanın tarihte eşi, benzeri görülmedik bir karşı koyuşla kırılması bu savaştaydı. Çanakkale savaşı, o zamanlar dünyaya bir milletin sarsılmaz kararını ferman etmişti. Bu büyük olaya bir destan yazıp gök tavanına çıkmalıydı ki her güneş bu destanı söyleye söyleye doğsun. 500 bin ruh, kafile kafile bu mısraların peşinden uçtu sonsuzluğa, cennet köşklerine. Çanakkale'de zafer, milletimize gülmüştür. Bu zafer, kendine en yakışan şekilde kutlanmalıdır, tebrik edilmelidir. Binlerce şehidin manevi huzurunda tüm milletle beraber saygı duymak ve daha sonra millet adına hazırlanmış buketi göklere ulaştırıp, bu ruhlara takdim edebilmek" diye konuştu.

TEKİRDAĞ'DA 18 MART TÖRENİ

Tekirdağ'daki tören ise valilik önündeki Atatürk anıtına çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törene,Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez ve kurum müdürleri katıldı. Şeref Defterini imzalayan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım; "Çanakkale savaşı eşine rastlanılmayacak kadar fedakarlıkların ve kahramanlıkların yaşandığı, Türk ve dünya tarihinin dönüm noktası olan bir savaştır. Türk ulusu Çanakkale'de kazanılan zaferle kendisinde mücadele edecek gücü ve inancı bulmuş ve kurtuluş savaşını kazanarak Türkiye Cumhuriyetini kurmuştur. Şehitlerimizden aldığımız emaneti aynı güç ve kararlılıkla korumaya, ezanımızın okunması, bayrağımızın bu gökkubbede özgürce dalgalanması için tüm gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

KEŞAN'DA ŞEHİTLİK ANITINDA TÖREN

Edirne'nin Keşan ilçesinde ise tören Asri Mezarlık'ta bulunan Şehitlik Anıtı'nda başladı. Törene, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Özay, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, gaziler, şehit yakınları, siyasi parti ve STK temsilcileri, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı. Anıta çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle sürdü. Şehitler için Kuranı Kerim okunan tören Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz'ın şehitlik defterini imzalaması ve şehit mezarlarının ziyaret edilerek karanfil bırakılmasının ardından program sona erdi.

KIRKLARELİ'DE ŞEHİTLİK'TE TÖREN

Kırklareli'nde de Çanakkale şehitleri için Kırklareli Şehitliği'nde tören yapıldı. Törene Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Tahir Savran, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu askeri erkan, şehit yakınları, gaziler, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Çelenk sunumu ile başlayan törende şehitler anısında saygı atışı yapıldı, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal marşı okundu. Kırklareli'ndeki tören Halk Eğitim Merkezi'nde devam etti. (DHA)