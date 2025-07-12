Trakya'da Buğday Hasadı Gece Yapılıyor

Türkiye'nin önemli tahıl ambarlarından Trakya'da buğday hasadı aşırı sıcak nedeniyle gece yapılıyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da son dönemde artan tarım alanlarındaki yangınlar nedeniyle biçerdöver operatörleri mesailerine gece serinliğinde devam ediyor.

Gün batımına yakın mesailerine başlayan biçerdöver operatörleri yoğun mesailerini sürdürüyor.

Yaklaşık 25 gün önce başlayan hasat devam ediyor.

Hasat edilen buğday, traktörlere yüklendikten sonra tercihe göre Toprak Mahsulleri Ofisi, depolar veya tüccarlara satılıyor.

Biçerdöver operatörü Bilal Türkkan, AA muhabirine yoğun bir çalışma içinde olduklarını söyledi.

Gündüz sıcaklığın çok fazla olduğunu vurgulayan Türkkan, yangın riskine karşı hasat çalışmalarını gece yaptıklarını belirtti.

Gece biçiminin biraz daha zor ama yangın riskini azalttığını dile getiren Türkkan, "Gündüzleri pek biçmek istemedik yangın riskinden dolayı. Geceleri biçiyoruz daha serin oluyor, araçlarımız da biçerdöverimiz de daha rahat çalışıyor. Sıcakta oldukça riskli oluyor, o yüzden gece biçimini tercih ediyoruz." diye konuştu.

Gece havanın serinlediğinde, iş makinelerinin daha rahat çalıştığını anlatan Türkkan, gündüz biçimlerinde çok tedirgin olduklarını vurguladı.

Hasat çalışmalarının büyük bir bölümünün tamamlandığını aktaran Türkkan, şöyle devam etti:

"Gündüzleri çok sıcak oldu, 40 dereceleri gördük bu sene. O yüzden gece tercih ediyoruz. Gündüz çalıştığımız da oldu ama daha dikkatli ve tedbirli olduk. Yanımızda devamlı su tankerlerimiz oldu riski azaltmak için. Çok şükür herhangi bir sorun yaşamadık. Sezon da bu şekilde bitiyor."