Trakya'da buğday hasadı gece gündüz devam ediyor. Çiftçilerin sonbaharda toprakla buluşturduğu buğday tohumları, hasat edilecek olgunluğa ulaştı. Biçerdöver operatörleri gece gündüz çalışarak hasadı sürdürüyor. Hasat edilen buğdaylar, Toprak Mahsulleri Ofisi veya tüccarlara satılıyor. Hasat çalışmalarının yüzde 25'i tamamlandı.

Türkiye'nin önemli tahıl ambarlarından Trakya'da buğday hasadı gece gündüz sürüyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çiftçisinin 4,5 milyon dönüme yakın alanda sonbaharda toprakla buluşturduğu buğday tohumları, havanın ısınmasıyla hasat edilecek olgunluğa ulaştı.

Biçilmeye hazır hale gelen buğday için tarlalarda kısa süre önce hasat başladı. Hasadın yoğunlaşması nedeniyle biçerdöver operatörleri mesailerini gece gündüz sürdürüyor.

Hava sıcaklığının 30 dereceye kadar çıktığı bugünlerde çalışmalarını güçlükle sürdüren operatörler, akşam serinliği ile rahat bir nefes alıyor.

Hasat edilen buğdaylar, traktörlere yüklendikten sonra tercihe göre Toprak Mahsulleri Ofisi veya tüccarlara satılıyor.

"Gerçekten yorucu bir sezon"

Biçerdöver operatörü Cevat Akgün, AA muhabirine, gece gündüz demeden mesailerini sürdürdüklerini söyledi.

Kurban Bayramı'nın ardından çok yoğun bir hasat dönemine başladıklarını belirten Akgün, "Hava şartlarına göre çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Öğlen-ikindi arası çok sıcak oluyor, o sıcakta zorlanıyoruz. Gece biçmesi daha rahat hem makine hem de bizim açımızdan. Daha serin bir şekilde daha rahat iş yapıyoruz." diye konuştu.

Bu sezon verimin dönüm başına ortalama 550 kilogram civarında olduğunu anlatan Akgün, günde yaklaşık 250 dönüm alanda biçim yaptıklarını kaydetti.

Akgün, gece karanlığında çalışmanın da bazı zorluklarının olduğuna işaret ederek, "Gerçekten yorucu bir sezon. Bu yoğunluk 15 gün daha devam eder. Yoğunluktan dolayı gece de biçmek zorundayız." dedi.

"Hasat çalışmalarının yüzde 25'i tamamlandı"

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan ise Trakya'da buğday hasadının yaklaşık bir haftadır devam ettiğini aktardı.

Bu yıl veriminin yüksek olduğunu ifade eden Şaylan, şunları kaydetti:

"Kırklareli'nde yaklaşık 1 milyon 200 bin dekarlık buğday ekili alanımız var. Verimli bir sezon geçiyor. Geçen yıla göre verim biraz daha iyi ama sanki kalitede biraz problemimiz var. Çünkü kışın çok kurak geçti, inanın yağmurlar gelmeseydi belirli bir süre belki bu hasadı yapamayacaktık. İki, üç ay buğday sıkıntılı günler yaşadı, ondan sonra ilkbahar ile gelen yağmurlarla kendini topladı. Bugünlerde hasat çalışmalarımız devam ediyor. Hasat çalışmalarının yüzde 25'i tamamlandı."

Şaylan, bu yıl dönüm başına ortalama 500 ile 550 kilogram verim alındığını vurguladı.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı da 1 milyon 300 bin dekar alanda hasadın sürdüğünü dile getirdi.

Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı ise Kurban Bayramı sonrası buğday hasadına başlandığını söyledi.

İlde 1 milyon 950 bin dönüm alanda hububat ekildiği bilgisini veren Saygı, Türkiye'de buğdayın yaklaşık yüzde 5'inin Tekirdağ'da üretildiğini, bu yıl yağışlara bağlı olarak verimin yüksek olduğunu ifade etti.