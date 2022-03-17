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Trakya'da Berat Kandili dualarla idrak edildi

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Trakya Bölgesi'ndeki camilerde Berat Kandili, dualarla idrak edildi.

Trakya Bölgesi'ndeki camilerde Berat Kandili, dualarla idrak edildi.

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde restorasyon nedeniyle program düzenlenmezken, vatandaşlar oluşturulan alanda namaz kıldı,

dua etti.

Eski Cami'de kandil programı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunduğu gecede vaaz verildi.

Vatandaşlar kandil programının ardından yatsı namazlarını kılıp camiden ayrıldı.

Kırklareli ve Tekirdağ'daki camilerde de mevlit programı düzenlendi.

Trakya'da Berat Kandili dualarla idrak edildi

Trakya'da Berat Kandili dualarla idrak edildi

Trakya'da Berat Kandili dualarla idrak edildi

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Trakya Bölgesi, Berat Kandili, Mimar Sinan, Namaz, Güncel, Haberler

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