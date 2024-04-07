Trakya'da Ramazan Bayramı öncesi tatlı ve şekerleme satan işletmeler denetlendi

Trakya'da Ramazan Bayramı öncesi tatlı, çikolata ve şekerleme satan işletmelerde denetim gerçekleştirildi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, denetimlerde işletmelerdeki üretim alanlarını kontrol etti, satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihlerini ve fiyatlarını inceledi.

Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerinde de işletmeler denetlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, vatandaşların karşılaştıkları sorunları "ALO 174 Gıda Hattı"na bildirmeleri istendi.

Tekirdağ

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri de pastane, market ve şekerleme satış yerlerinde denetim yaptı.

İncelemede işletme yetkilileri, ürünlerin son kullanma tarihi ve etiketlerine dikkat etmeleri konusunda uyarıldı.

Ekipler, iş yerlerinde hijyen, depolama, etiket ve satış koşullarını da denetledi.

Edirne'de de ekiplerin alışverişin yoğun olduğu bölgelerde denetimleri sürüyor.