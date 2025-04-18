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Trakya'da Barajların Doluluk Oranı Yüzde 5 Artış Gösterdi

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Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'deki barajların doluluk oranı geçen yıla göre yüzde 5,2 artarak 524 milyon 929 bin metreküpe ulaştı. Son yağışlarla birlikte barajların su seviyeleri yükseldi.

Trakya'daki barajların doluluk oranı geçtiğimiz seneye göre yüzde 5 arttı

Son yağışlar barajlara can suyu oldu

KIRKLARELİ - Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde etkili olan yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranı geçtiğimiz seneye göre yüzde 5,2 arttı.

Yaz aylarında kurak geçmesiyle birlikte Trakya'daki barajlar kurama noktasına geldi. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da ki 14 barajda geçtiğimiz yıl Nisan ayında 499 milyon 82 bin metreküp su bulunurken bu yıl aynı dönemde 524 milyon 929 bin metreküp su bulunuyor.

Bununla birlikte barajlardaki doluluk oranı geçtiğimiz seneye göre yüzde 5,2 artığı gözlemendi.

Devlet Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğünün son verilerine göre, Edirne'deki 6 barajda 278 milyon 136 bin metreküp, Kırklareli'ndeki 4 barajda 96 milyon 51 bin metreküp, Tekirdağ'daki 4 barajda 150 milyon 742 bin metreküp su bulunuyor.

Verilere göre en çok doluluk Edirne'deki 6 barajda bulunuyor.

Çiftçiler son kar ve yağmur yağışlarının barajları her geçen gün doldurduğunu söyledi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - Güncel
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