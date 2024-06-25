Trakya'da Balya İşçilerinin Zorlu Mesaisi Devam Ediyor

Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden Trakya'da hasat yapılan buğday tarlalarında kış hazırlığına başlayan balya işçilerinin zorlu mesaisi, aşırı sıcağa rağmen devam ediyor.

Hasat yapılan tarım arazilerinde kalan sapların hayvancılıkta yem olarak kullanılanılması amacıyla iş makinelerince dikdörtgen prizma şekilde preslenmesiyle balyalar oluşturuluyor.

Tarla sahipleri tarafından traktör römorkunda saman balyalarının bulunduğu tarlaya götürülen işçiler kısa bir planlamanın ardından çalışmalarına başlıyor.

Balyacılar, yüzlerine sardığı bez parçaları ile sıcak hava ve tozdan korunmaya çalışıyor.

Bunaltıcı sıcak nedeniyle mesailerine gün doğumu ile başlayan işçilerin omuzlarındaki yük, öğle saatlerinde sıcak hava ile birleşiyor.

Tarım arazilerinde yavaş yavaş ilerleyen traktör römorkunun peşinden giden işçiler, saman balyalarını beden gücüyle römork üzerine atıyor. Römork üzerinde bulunan diğer işçiler de atılan balyaları istifliyor.

İşçilerin alnında ter, üzerinde ise toz eksik olmuyor.

"35-40 derecede sıcak altında bu işi yapmak kolay olmuyor"

Balya işçilerinden Kudret Çadır (51), AA muhabirine sezonluk işçi olarak çalıştığını söyledi.

Evine bir parça ekmek götürebilmek için mücadele ettiğini ifade eden Çadır, zaman zaman 40 dereyeci bulan sıcaklıkta çalışmanın çok zor olduğunu anlattı.

İşin yorucu olduğunu anlatan Çadır, "Bir şekilde çoluğumuza çocuğumuza evimize bir parça ekmek götürüyoruz. Ama zor mu? Zor." dedi.

Mesailerinin sabahın erken saatinde başladığını ve gün batımına kadar sürdüğünü anlatan Çadır, bir balya samanı 15 liraya taşıdıklarını ifade etti.

Beş kişilik ekiple gün de ortalama 800 balya taşıdıklarını bildiren Çadır, "35-40 derecede sıcak altında bu işi yapmak kolay olmuyor. Cenabıallah bu sıcağın altında çalışan arkadaşlarımıza kolaylık versin." diye konuştu.

"Hem sıcak hem ağır ikisi bir araya gelince insan ister istemez yoruluyor"

İşçilerden Olcay Fidan (46), yaz aylarında buğdayların hasat edilmesinin ardından saman balyası taşıyarak aile bütçesine katkı sağladığını belirtti.

Hava sıcaklıkları nedeniyle zorlandıklarını vurgulayan Fidan, "Hem sıcak hem ağır ikisi bir araya gelince insan ister istemez yoruluyor. Tozu var, sıcağı var ama herseyi kabulleniyorsun buraya gelirken." ifadelerini kullandı.

Bir balyanın 30 ile 50 kilogram arasında olduğunu ifade eden Fidan, şapka ve tülbentlerle sıcak ve tozdan korunmaya çalıştıklarını kaydetti.

Fidan, çalışmalarının yaklaşık 45 gün sürdüğünü sözlerine ekledi.