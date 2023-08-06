Trakya'da aşırı sıcaklar ayçiçeği üretimini olumsuz etkiliyor

Trakya'da etkili olan aşırı sıcaklar geç ekilen ayçiçeğini olumsuz etkiliyor

EDİRNE - Trakya'da etkili olan aşırı sıcaklar, geç ekilen ayçiçeğini olumsuz etkiledi. Üreticiler yağış olmaz ise ayçiçeklerinin büyümesinde sorun olabileceğinin endişesini yaşıyor.

Türkiye'nin en büyük üretici birliklerinden Trakya Yağlı Tohumlar Satış Kooperatifi Birliği (Trakya Birlik) Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, son dönemde yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle ayçiçeğinde bu yıl verim kaybı yaşanabileceğini söyledi.

Trakya Birlik Başkanı Kırbiç, hasat dönemi yaklaşan ayçiçeğinde hem verim durumunu hem de ülkedeki yağ fiyatlarını değerlendirdi. Kırbiç, özellikle son dönemde mevsim normallerinin üzerinde seyreden aşırı sıcaklara dikkat çekip, ayçiçeğinin bundan çok etkilendiğini ve verime de yansıyacağını dile getirdi. Ülke genelinde bu yıl ekim alanlarında da düşüş yaşandığını söyleyen Kırbiç, buğdayda olduğu gibi ayçiçeğinde de mutlaka destekleme primlerinin arttırılması gerektiğini söyledi.

"100 Yılın en sıcak günlerini yaşadık"

Trakya bölgesinin bazı bölgelerindeki geç ekimden dolayı sıkıntılı geçeceğini ve son dönemdeki kuraklığa vurgu yapan Kırbiç, "Bu sene yaşanan kuraklığı siz de takip ettiniz. Aslında kuraklıktan da önce ülkemizdeki ekiliş alanlarında bir daralma var. Bunun sebebi de geçtiğimiz yıl ayçiçeği fiyatları, özellikle İç Anadolu bölgesinde çok düşük seviyelerde seyrettiği için o bölgelerimizde ekim alanlarında ciddi daralma oluştu. Özellikle Çorum ve Konya taraflarında ciddi bir ayçiçeği üretimi vardı ancak fiyatların düşük kalmasından dolayı bu yıl aynı ekim alanlarını daralttılar. Bu da ülke üretiminde de ciddi bir düşüş anlamına gelmekte. Bunun akabinde kuraklık da bu yıl baş gösterdi. Uzmanlar da dile getirdi. 100 yılın en sıcak günlerini yaşadık. Ayçiçeği yazlık bir bitki olduğu için gerçekten sıcaklardan çok etkilendi. Bu nedenle verimde kayıp yaşanacaktır. Edirne bölgemiz erken ekim yaptığı için belki çok etkilenmeyecek ama Trakya'nın diğer bölgelerinde, örneğin Tekirdağ'da ve bazı ilçelerinde çok ciddi verim kayıpları oluşacak gibi görünmektedir. İnşallah bu düşündüğümüz gibi çok fazla olmaz. Ancak bir düşüş yaşanacağı gözükmekte" dedi.

Edirne'de ayçiçeği üretimi yapan Bülent Korgan, "Hava sıcaklıkları ürünün gelişim dönemim de çok etkili oldu. Yağmur yağmaz ise sorun daha da büyüyecek. Bizler motorlar ile yetişebildiğimiz kadarını sulamaya çalışacağız. Allah yardımcımız olsun" diye konuştu.

Aşırı sıcaklardan dolayı üretimin bu yıl sorunlu olacağını belirten Kadir Özdemir," Hava sıcaklıkları 40 derecede, ürünler bu yıl sorun yaşanacak verim düşük olacak çünkü çok sıcak" şeklinde konuştu.

Çiftçilerden Bülent Çakır da aşırı sıcaklardan ayçiçeğinin etkilendiğini ifade etti.