Trakya'da aralık ayında 4 bin 14 konut satışı gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Türkiye genelinde geçen ay 1 milyon 225 bin 926 konut satıldı.

Trakya'da en çok konutun satıldığı il Tekirdağ oldu.

Tekirdağ'da 2 bin 771 konut, Edirne'de 714, Kırklareli'nde ise 529 konut satışı gerçekleşti.