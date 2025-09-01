Trakya'da Anaokulu ve Birinci Sınıf Uyum Eğitimi Başladı

Trakya'daki anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda uyum eğitimi başladı.

Edirne'de, Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanan uyum eğitimi programı kapsamında çocuklar velileriyle okullara gitti.

75. Yıl İlkokulu'nda öğrenciler tören için bahçede toplandı.

Okul Müdürü Mustafa Doğan, yaptığı konuşmada, öğrencilerin yıllarca sürecek eğitim maratonunun başlangıç noktasında olduğunu söyledi.

Çocuklar için çok anlamlı ve önemli bir gün olduğunu belirten Doğan, "Uyum haftasındayız. Onların heyecanını anlıyorum. Bizler de çok heyecanlıyız. Bugün itibarıyla 2025-2026 eğitim öğretim yılının ana sınıfları ve birinci sınıflar için eğitim startını veriyoruz." dedi.

Öğretmenleriyle okulu gezen öğrenciler, okula başlamanın heyecanını yaşadı.

Tekirdağ ve Kırklareli'nde de anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda uyum eğitimi başladı. Velileriyle okula giden öğrenciler, okul bahçesinde düzenlenen törenin ardından sınıflara alındı.