Trakya'da Afet Tahliye Tatbikatları Gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) "Afetler ve Dayanıklılık Ayı" etkinlikleri kapsamında, Trakya'daki okullarda tahliye tatbikatları gerçekleştirildi.

Edirne'de 80. Yıl Anadolu Lisesi'nde yapılan tatbikata, senaryo gereği okulda alarmın çalmasının ardından öğrenciler sınıflarda "çök-kapan-tutun" hareketini uyguladı.

Daha sonra binadaki öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü MEB-AKUB ekibi koordinesinde kontrollü şekilde tahliye edilerek okul bahçesinde toplandı.

İtfaiye ekibi de olası bir yangın durumuna karşı öğrencileri bilgilendirdi, yangın tüpüyle ateş söndürme uygulaması gerçekleştirdi.

Kırklareli

Kırklareli'nde okullarda eş zamanlı tahliye tatbikatı düzenlendi.

Vali Uğur Turan, Anadolu Lisesinde düzenlenen tatbikata katılarak, yetkililerden bilgi aldı.

Her bilginin çok kıymetli olduğunu ifade eden Turan, bu nedenle tatbikatları önemsediklerini söyledi.

Turan, tatbikatların titizlikle yapılması gerektiğini vurguladı.

Ardından senaryo gereği deprem meydana geldi. Öğrenciler ve öğretmenler dersliklerde "çök-kapan-tutun" hareketini uyguladı.

Daha sonra öğrenciler ve personel güvenli bir şekilde okul bahçesine tahliye edildi.

Senaryo gereği okulun üçüncü katındaki bir derslikte rahatsızlanan öğrenci ekipler tarafından sedye ile dışarı çıkarıldı. Öğrenci ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Öğrencilere okul bahçesinde olası afetlerde yapılması gerekenler konusunda bilgi verildi.

Tekirdağ

Tatbikatta, afet anında yapılması gerekenler konusunda öğrenci ve personelde farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Süleymanpaşa İlkokulu'ndaki tatbikat, "çök-kapan-tutun" uygulaması ve okul binasının tahliye edilmesi aşamalarıyla tamamlandı.

Tahliye sonrasında öğrenci ve öğretmenlere tatbikatın önemi ve afetlere karşı aile içinde alınabilecek tedbirler hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

???????