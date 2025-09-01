Trakya'da adli yıl açılışı dolayısıyla törenler düzenlendi

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da adli yıl açılışı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Atatürk Anıtında düzenlenen törende, adliyelerin adalet duygusunun ikametgahları olduğunu belirtti.

Türk yargısı olarak vatandaşlara kusursuz adalet hizmeti sunmak için çalıştıklarını ifade eden Sarıca, "Temel amacımız halkımıza kusursuz adalet hizmeti sunabilmek, adalete olan güvenlerini daha da yükseltmek kamu vicdanını tatmin edebilmektir, ayrıca hukuk dışı saldırılara boyun eğmeden başta FETÖ olmak üzere PKK ve benzeri bütün ihanet şebekelerine ve gayrimeşru oluşumlara karşı hukuk ve adalet zemininde mücadele etmektir. " dedi.

Sarıca, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı makamına ve mahkemelerine toplumun tüm katmanlarındaki insanların kolayca ulaşmasını ve dertlerini anlatmasını sağlamak için özveriyle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Edirne Baro Başkanı Avukat Gökhan Karakoç ise mesleğin ağır sorunlarına çözüm aradıklarını belirtti.

Her zaman hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığını savunduklarını vurgulayan Karakoç, her türlü terör eylemi ve insanlığa karşı işlenen tüm suçların da karşısında durduklarını söyledi.

Törene, 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fikret Özgül, 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Caner Cangir, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Halis İpek ve Okan Yıldız ile hakim, savcı ve avukatlar katıldı.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda da adli yıl açılış töreni yapıldı.

Törende, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Aslan, Baro Başkanı Mümün Neşetoğlu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunmasıyla sona erdi.

Törene, hakim, savcı, avukat ve adli personeller katıldı.

Tekirdağ'da düzenlenen törende, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol ve Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Baro Başkanı Egemen Gürcün, adli yılın hayırlı olmasını diledi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol da yargı şehitlerini rahmetle andığını belirterek, adli yılın açılışına katılanlara teşekkür etti.

Törene, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da katıldı.