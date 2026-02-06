Haberler

Trakya'da, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

Trakya'da, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler, depremin 3. yılında anıldı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler, depremin 3. yılında anıldı.

Edirne Valiliğince Eski Cami'de düzenlenen programda mevlit okutuldu.

Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programda hayatını kaybedenler için dua edildi.

İl Müftüsü Ercan Aksu, konuşmasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Programa Edirne Valisi Yunus Sezer, AFAD çalışanları, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli Valiliğince Hızırbey Camisi'nde düzenlenen programda mevlit okutuldu.

Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programda hayatını kaybedenler için dua edildi.

İl Müftüsü Yusuf Eviş, konuşmasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Türk milletinin 3 yıl önce bugün çok büyük bir felaket yaşadığını hatırlatan Eviş, bu acıların Türk milletinin birlik ve beraberliğiyle aşıldığını kaydetti.

Türk milletinin büyük bir imtihandan geçtiğini dile getiren Eviş, 3 yıl önce yaşanan asrın felaketinin yüreklerde derin bir yara bıraktığı kaydetti.

Programa, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Tekirdağ'da da Orta Cami'de düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

Deprem şehitleri için dua edildi.

Programa Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada

Muhalefeti karşısındaki görüntü ile vurdu: İşte buradalar burada
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem

6 Şubat'ın yıl dönümünde korkutan deprem! Birçok ilde hissedildi
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 31 ölü, 169 yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Epstein dosyalarından çıktı! FBI'ı zora sokacak tecavüz iddiası

Bu iddia doğruysa ABD karışır! Çoçuk yaşta başına gelenlere bakın
Genç kadının vize isyanı sosyal medyayı ikiye böldü

Kamerayı açıp hüngür hüngür ağladığı konu sosyal medyayı ikiye böldü
ABB, Danıştay'ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti

Yıllar sonra bir ilk! Danıştay'ın Gökçek kararıyla harekete geçtiler
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Epstein dosyalarından çıktı! FBI'ı zora sokacak tecavüz iddiası

Bu iddia doğruysa ABD karışır! Çoçuk yaşta başına gelenlere bakın
DEM Partili Gergerlioğlu'nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu

DEM Partili vekilin polislerin videosu için yaptığı yorum olay oldu
Altın ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in işaret ettiği tarih

Altında şahlanış ne zaman? İşte İslam Memiş'in işaret ettiği tarih