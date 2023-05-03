Trakya'da 407 spor kulübüne yaklaşık 9,5 milyon lira nakdi yardım yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Trakya'daki 407 spor kulübüne 9 milyon 562 bin 500 lira nakdi yardım yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Trakya'daki 407 spor kulübüne 9 milyon 562 bin 500 lira nakdi yardım yapıldı.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Edirne Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "Tesis Yatırımları ve Spor Kulüplerine Destek Programı"nda gençlerin ülkenin en büyük ümidi ve gücü olduğunu söyledi.

Gençlerin en iyi şekilde eğitim görmeleri, akademik, sosyal, kültürel ve spor alanlarında en iyi şekilde yetişmelerinin devletin temel görev ve sorumlulukları arasında olduğunu belirten Kırbıyık, Edirne'de de başta 25 Kasım Stadyumu'nun yenilenmesi olmak üzere yeni spor yatırımların gençlerin hizmetine sunulacağını ifade etti.

Spor malzemelerinin tedariği için tüm imkanların seferber edildiğini, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kentteki 130 spor kulübüne toplam 3 milyon 322 bin 500 lira destek sağlanacağını anlatan Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Meselenin öbür tarafında ise gençlerden olan bir beklentimiz var. Bu spor tesislerini en iyi şekilde kullanmaları, kendilerini sadece Edirne içindeki rekabete değil, Türkiye genelinde, gerekirse uluslararası şampiyonalara en iyi şekilde hazırlanmaları gençlerden bizim en büyük beklentimiz. İnşallah bugün burada bir arada bulunduğumuz birçok gencimizin ileride dünya ve Avrupa şampiyonlukları aldıklarına hep birlikte şahitlik edeceğimize yürekten inanıyorum."

Edirne Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak da Türkiye'de sporun gelişmesi ve tesisleşme yönünde önemli adımlar atıldığını belirtti.

Bu kapsamda amatör spor kulüplerine de önemli katkılar sunulduğunu ifade eden Ak, "Amatör spor kulüplerimiz Türk sporunun belkemiği olarak sporun bütün yükünü omuzlamaktadırlar. Bu nedenle sporun her dalında faaliyet gösteren ve sporcularımızın yetiştirilmesine katkı sunan Amatör spor kulüplerimizin desteklenmesi büyük önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kırbıyık ve Ak, 130 spor kulübüne toplam 3 milyon 322 bin 500 liralık temsili çeki sporculara verdi.

Törene, Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, sporcular ve antrenörler katıldı.

Tekirdağ

Tekirdağ'da 174 spor kulübüne 4 milyon 215 bin lira yardım yapıldı.

İsmet İnönü Spor Salonu'nda düzenlenen törende konuşan İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün, gençlere her zaman değer verdiklerini söyledi.

Üzgün, Tekirdağ'lı sporcuların ulusal ve uluslararası yarışlarda adından söz ettirecek başarılar kazandığını ifade etti.

Son yıllarda Tekirdağ'dan yetişen sporcularımızdan dünya şampiyonları çıktığını belirten Üzgün "Bayrağımızı dünyanın her yerinden dalgalandırırdılar. İstiklal Marşımızı dünyanın her tarafında duyurdular. İkincilerimiz var, dünya üçüncülerimiz var, Avrupa şampiyonu, Avrupa ikinci ve üçüncülerimiz var. Sayamayacağımız kadar Türkiye birinciliklerimiz çıktı. Özveriyle çalışan kulüp başkanlarımıza, antrenörlerimize ve özellikle okul sporlarında Türkiye genelinde ilk 7'nin içerisindeyiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Tekirdağ'da Bakanlık tarafından yapılan çalışmalarla ilgili katılımcıları bilgilendiren Üzgün, yapımı süren tesislerle ilgili de devam eden çalışmaları anlattı.

Konuşmaların ardından Süleymanpaşa Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösteri sundu.

Programa, Vali Yardımcısı Osman Abdullah Günaydın, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, kulüp başkanları, antrenörler ve sporcular katıldı.

Kırklareli

Kırklareli'nde de 103 spor kulübüne 2 milyon 25 bin lira nakdi destek sağlandı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen törende, kentin adının sporla duyurulması için çalıştıklarını söyledi.

Bakanlık tarafından 4 ay öncede 130 spor kulübüne 1 milyon 300 bin lira nakdi destek sağlandığını hatırlatan Ekici, bu yardımlarla kulüplerin başarılarının artmasını amaçladıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Ekici, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu ile kurum müdürleri amatör spor kulüpleri temsilcilerine nakdi yardımlarını teslim etti.