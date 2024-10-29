TRAKYA'da 29 Ekim kutlamaları; alanlar Türk bayrakları taşıyanlar ile doldu

TRAKYA genelinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, coşkuyla kutlandı. 3 kentte öğrenciler, askeri birlikler ve sivil toplum kuruluşları tören geçişi yaparken, yaşlısından gencine çok sayıda kişi ellerinde Türk bayrakları ile alanları doldurdu.

Edirne'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yıl dönümü ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Vali Yunus Sezer'in valilik makamında bayram tebriklerini kabulüyle başladı. Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu ve Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın da eşlik ettiği valilikteki programın ardından kutlamalar, Atatürk Bulvarı'ndaki tören alanında devam etti. Vali Sezer, Tuğgeneral Kolcu ve Belediye Başkanı Akın, burada halkı selamladı. İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, öğrenciler günün anısına şiirler okudu. Öte yandan törenin olduğu meydanda 2 paramotor bayrak uçuşu yaptı.

'BU CUMHURİYET, BU MİLLETİN DÜNYAYA SÖYLEDİĞİ SÖZDÜR'

Edirne Valisi Yunus Sezer, buradaki konuşmasında, "Dünyada elbette ki pek çok cumhuriyet vardır, dalgalanan pek çok bayrak vardır. Bu dünyada pek çok bağımsızlık hikayesi vardır; ama bizim bağımsızlık hikayemiz gibisi yoktur. Bizimki kadar ağır bedeller ödenmiş, tek bir sömürgeciye değil; neredeyse dünyanın bütün sömürgecilerine karşı aynı anda savaşılmış, ülkenin neredeyse her şehrinin bir cephe olduğu, her şehrinden kadın, erkek, genç, yaşlı şehitler verildiği ve yıkılan ve dağılan bir imparatorluktan gencecik bir Cumhuriyetin hayat bulduğu başka bir kurtuluş mücadelesi yoktur. Şunu iyi anlamak lazım; bu bayrak ve bu Cumhuriyet, bu milletin dünyaya söylediği sözdür. Gazi Mustafa Kemal önderliğinde kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti, bu aziz milletin küllerinden tekrar tekrar doğacak kadar büyük topla, tüfekle sindirilemeyecek kadar güçlü, tüm dünya mazlumlarına ilham verecek kadar azimli ve merhametli ve bu dünyadan asla silinmeyecek olduğunun haykırışıdır; yüksek bir kimlik beyanıdır" dedi.

'HAYAL KURUYORLAR, RÜYA GÖRÜYORLAR'

Ankara'da TUSAŞ'a yapılan saldırıya tepki gösteren ve Türkiye'nin terör eylemleriyle korkutulamayacağını belirten Sezer, "Bu ülkede terör örgütlerini kuranlar, 40 yıldır besleyenler, o terör örgütlerini yönetenler, o örgütlerde kendi hayatlarını yok edenler, 40 yıldır bu ülkeden bir çakıl taşı koparamadıklarını göremeyenler, bugün hala umutsuzca saldırmaya devam ediyorlar. Dün silah alacak kadar parası yokken yenemedikleri bu ülkeyi, bugün dünyanın en modern silah sistemleri üretirken yenebileceklerini zannediyorlar. Dün bütün dünyanın gücüyle korkutamadıkları bu ülkeyi bugün iki tane müptezelin terör eylemiyle korkutacaklarını sanıyorlar. Dün 'hasta adam'ken ve fakruzaruret içerisindeyken bükemedikleri bileği, bugün Türkiye Cumhuriyeti iken ve 'Türkiye Yüzyılı' diyorken bükebileceklerini zannediyorlar. Bu serhat şehrin hizmetindeki bir vali olarak açıkça söylüyorum; hayal kuruyorlar, rüya görüyorlar" diye konuştu.

Konuşmanın ardından şiir, resim ve kompozisyon alanında dereceye giren öğrencilere ödülleri, Vali Sezer, Garnizon Komutanı Kolcu ve Belediye Başkanı Akın tarafından verildi. Edirne'deki törenler, halk oyunları gösterisi ve öğrenciler, askeri birlikler ve sivil toplum kuruluşlarının geçişiyle sona erdi.

KEŞAN'DAKİ KUTLAMALAR

Edirne'nin Keşan ilçesinde de kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Program, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Garnizon Komutanı Tuğgeneral Gürcan Sezengöz ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ın halkın bayramını kutlamasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Keşan Kaymakamı Yılmaz, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Yılmaz, "Bu anlamlı günde öncelikle tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bilindiği gibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde tüm imkansızlıklara rağmen büyük bir inanç ve kararlılıkla yürütülen Kurtuluş Savaşı'mız tarihte eşine az rastlanır bir zaferle sonuçlanmıştır. ve bu zafer Cumhuriyet ile taçlandırılarak tarihimizin en büyük dönüm noktalarından birisi haline gelmiştir" dedi.

Halk oyunu ekipleri gösteri sunarken, resim, şiir ve kompozisyon dalında yapılan yarışmalarda derece alan öğrencilere ödülleri verildi. Kutlamalar, öğrenciler ve askeri birliklerin geçit töreniyle sona erdi.

ÇORLU'DA ATATÜRK MEYDANI'NDA TÖREN

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde törenler, sabah Çorlu Kaymakamı Murat Eren'in tebrikleri kabulü ile başladı. Kaymakamlıktaki programın ardından Atatürk Meydanı'ndaki kutlamalara geçildi. Burada törene katılan vatandaşlara Çorlu Belediyesi tarafından Türk bayrakları dağıtıldı. Çorlu Kaymakamı Murat Eren, 5'inci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Muammer Alper ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, programa katılanların bayramını kutladı. Okunan şiirlerin ve halk oyunları gösterilerinin ardından tören sona erdi.

KIRKLARELİ'DE KUTLAMALAR

Kırklareli'deki kutlamaların adresi ise Özgürlük ve Demokrasi Meydanı oldu. Kırklareli Valisi Uğur Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Belediye Başkanı Derya Bulut, protokol üyeleri ile siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin yöneticileri katıldı. Vali Turan, Tuğgeneral Köse ve Belediye Başkanı Bulut'un halkı selamlamasıyla başlayan törende, 29 Ekim nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Program, öğrenciler, askeri birlikler ve sivil toplum kuruluşlarının geçişleriyle sona erdi.

LÜLEBURGAZ'DA TÖREN

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki kutlamalar da yeni tören alanında yapıldı. Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasından sonra Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Aydın Torun ve Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, tören alanındaki vatandaşların bayramını kutladı. Kutlama programının ardından Kaymakam Salih Yüce, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Resim, kompozisyon ve şiir dalında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği kutlamalar, geçit töreniyle sona erdi.

Haber - Kamera: Mehmet YİRUN - Ünsal YÜCEL - Olgay GÜLER - Umut IŞIK-Vahit iŞBAŞARAN/ EDİRNE-TEKİRDAĞ-KIRKLARELİ,