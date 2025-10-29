29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Trakya'da Coşkuyla Kutlandı

TRAKYA genelinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 'nın 102'nci yılı, düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Edirne'de, Kara Havacılık Komutanlığı'na bağlı 2 helikopter tören alanında gösteri uçuşu yaptı.

Edirne'deki törenler, Edirne Valisi Yunus Sezer'in makamında tebrikleri kabulüyle başladı. Vali Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu ve Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan'ın, Atatürk Bulvarı'nda kurulan tören alanında halkı selamlamasıyla devam eden programda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında açılan resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törende konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, Cumhuriyet'in 102'nci yılını kutlamaktan gurur duyduklarını belirterek, "Bizler 102 yıldır, her 29 Ekim'de bu eşsiz mirasa bir öncekinden daha fazla minnettar olduğumuzu hatırlarız. Binlerce yıldır minnettar olduğumuz, şehitlerimizin kanıyla yurt yaptığımız vatanımızın elimizden gitmemesi için dünyanın bütün sömürgelerine karşı tarihin en büyük fedakarlığıyla verdiğimiz eşsiz mücadeleyi her şehirden kadın, erkek, genç, yaşlı, feda-i can eden şehitlerimizi, gazilerimizi, küllerinden yeniden doğan gencecik Cumhuriyetimizi yeniden hatırlarız. Türk milleti bugünü alnının akıyla kazandı. İstiklal Marşı'nı cephede yazdı. Bayrağını şehit kanlarıyla çizdi" dedi.

Törende kentte resmi ve özel okullar geçiş yaparken, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı zırhlı birlikler de halkı selamladı. Bu sırada, Kara Havacılık Komutanlığı'na bağlı 2 helikopter, tören alanının üzerinde gösteri uçuşu yaptı. Törene katılanlar, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

KEŞAN'DAKİ KUTLAMALAR

Edirne'nin Keşan ilçesinde Kaymakam Aziz Mercan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Gürcan Sezengöz ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ın bayram tebriklerini kabul etmesinin ardından kutlamalar Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Kıbrıs gazilerine, milli mücadele şeref madalyalarının takdim edilmesinden sonra halk oyunları ekipleri gösteri yaptı. Kutlamalarda Türk bayrağı açan paramotorcular Cumhuriyet Meydanı üzerinde gösteri uçuşu yaptı. Program, geçit töreniyle sona erdi.

TEKİRDAĞ'DA YOĞUN İLGİ

Tekirdağ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Orduevi önünde gerçekleştirildi. Vali Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Tuğğeneral Aytuğ Yörüyüş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in halkı selamlamasının ardından geçit töreni düzenlendi. AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan ve Çiğdem Koncagül ile CHP Tekirdağ milletvekilleri Faik Öztrak ve Nurten Yontar'ın da katıldığı törenlere vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Vali Soytürk, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı kazanarak, bunu Cumhuriyet ile taçlandırdığı günün 102'nci yıl dönümünü kutlamanın gurur ve coşkusunun yaşandığını söyledi.

ÇORLU'DAKİ TÖREN ATATÜRK MEYDANI'NDA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kutlamalar Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirildi. Kutlamalara yoğun ilgi gösteren vatandaşlara belediye tarafından Türk bayrakları dağıtıldı. Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, 5'inci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Cafer Aksoytürk ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, programa katılanların bayramını kutladı. Kaymakam Erten'in, günün anlam ve önemine değinen konuşmasının ardından geçit töreni yapıldı.

KIRKLARELİ'DE TÖREN

Kırklareli'deki tören ise Valilik makamında Vali Uğur Turan'ın tebrikleri kabulüyle başladı. Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda devam eden kutlamalarda Vali Turan, 55'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse ve Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, askeri araçla vatandaşları selamladı. Kırklareli Valisi Turan, törendeki konuşmasında, Cumhuriyet'in ilanının 102'nci yıl dönümünü kutlamanın heyecan ve gururu içerisinde olduklarını söyledi. Törende öğrenciler ve askeri birliklerin geçişi de ilgi topladı.