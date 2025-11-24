Trakya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü törenlerle kutlandı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma programının ardından kutlama Halk Eğitim Merkezinde devam etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, buradaki konuşmasında şehit öğretmenleri rahmetle andığını söyledi.

Öğretmenlerin çocukların kaderine dokunan görünmez mimarlar olduğunu belirten Sezer, "Merhum Nurettin Topçu öğretmenler için 'Muallim bir irfan ordusunun kumandanıdır' diyor. Gerçekten de öğretmenlerimiz sevginin, merhametin, adaletin ve bilginin kumandanlarıdır. Onların zaferleri, yetiştirdikleri gençlerin kalbinde ve karakterinde saklıdır." diye konuştu.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öğrencileri sadece akademik yönden değil, onları ahlaki, sosyal ve kültürel değerler bakımından da donanımlı olarak yetiştirmeyi amaçladığını ifade etti.

Öğretmenlerin konuşma yaptığı program mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin meslek yemini ile sürdü.

Süleyman Demirel Fen Lisesi öğrencilerinin sunduğu oratoryo ve emekli öğretmenlere hizmet şeref belgelerinin takdim edilmesiyle kutlama programı sona erdi.

Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Baro Başkanı Gökhan Karakoç, Edirne Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, belediye başkan yardımcıları, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kırklareli

Kırklareli'nde de İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, Halk Eğitimi Merkezi'nde devam etti.

Vali Uğur Turan, konuşmasında, öğretmenliğin sadece bir meslek değil, geleceğe yön veren, toplumları inşa eden, milletlerin kaderini değiştiren kutlu bir vazife olduğunu belirtti.

Altınöz de konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılı hedeflerine emin adımlarla ilerlerken, bu kutlu yürüyüşün en önünde öğretmenlerin yer aldığını belirtti.

Daha sonra göreve yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreninin ardından şiirler okundu. Öğretmenlerden oluşturulan koro tarafından şarkılar söylendi.

Törende, emekliliğe ayrılan öğretmenlere de plaket ve teşekkür belgeleri teslim edildi.

Tekirdağ

Tekirdağ'da da düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, Vali Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, CHP Milletvekili Nurten Yontar, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde devam eden programda, Vali Recep Soytürk, öğretmenlerin insanların hayatına dokunarak, geleceği şekillendirdiğini belirtti.

Öğretmenlere başarı belgelerinin takdim edildiği programda, mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti.