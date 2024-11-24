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Trakya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü törenlerle kutlandı

Trakya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü törenlerle kutlandı
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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Edirne'de Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, anıta çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Halk Eğitim Merkezi Mimar Kemaleddin Salonu'nda devam eden programda konuşan Vali Yunus Sezer, şehit öğretmenleri rahmetle andığını söyledi.

Öğretmenlerin herkesin üzerinde emeğinin olduğunu belirten Sezer, "Bu emek hiçbir zaman unutulamaz. Bizim bir ailemiz vardır, bir de öğretmenimiz vardır. Bir toplumun şekillenmesi gibi insanlığın da şekillenmesinde sizlerin emeği sonsuzdur. Dolayısıyla buradan hepinize, milletimiz adına şükranlarımı iletiyorum." dedi.

Sezer, öğretmenlerin, Kurtuluş Savaşı sonrası kurulan millet mektepleri aracılığıyla toplumu yeniden inşa ettiğini dile getirdi.

Türkiye'nin öğretmenlerin büyük emekleriyle bugünlere geldiğini ifade eden Sezer, "Türkiye Cumhuriyeti'nin sizlere ihtiyacı var. Dün vardı, bugün de var, yarın daha çok olacak. Sizleri canıgönülden tebrik ediyorum, iyi ki varsınız. Allah ayağınıza taş değdirmesin, sizleri başımızdan eksik etmesin." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz da öğretmenlerin geleceğin teminatı öğrencileri yetiştirmek için gösterdikleri gayretin bir övünç kaynağı olduğunu dile getirdi.

Emekli öğretmen Aykan İşbilen ve Süleyman Demirel Fen Lisesi rehber öğretmeni Beyza Hilal Güçlüer'in de konuşma yaptığı programda mesleğe yeni başlayan öğretmenler meslek andını okudu.

Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenci ve öğretmenlere ödüllerinin verildiği program, Hasan Rıza Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin sunduğu oratoryo ve emekli öğretmenlere hizmet şeref belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Programa Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Bülent Barış Sarp, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Baro Başkanı Gökhan Karakoç, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, belediye başkan yardımcıları, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kırklareli

Kırklareli'nde de İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde devam etti.

Törende, şehit öğretmenlerin hayatlarının anlatıldığı kısa film gösterildi.

Vali Uğur Turan, konuşmasında, öğretmenliğin çok zor bir meslek olduğunu belirtti.

Büyük Türkiye'nin inşa edilmesinde öğretmenlerin büyük emek ve payının bulunduğunu ifade eden Turan, "Azimli öğretmenlerimizin ektikleri tohumlar büyüdü ve büyük Türkiye oldu 2024 yılında. Dünyanın imrendiği büyük Türkiye'ye biz kolay gelmedik. Ayağı çarıklı üşüyen öğretmenlerle, şikayet etmeyen öğretmenlerle, 'yerim dar' demeden çalışan adanmış kocaman yürekli öğretmenlerle biz bugünlere geldik. Onları unutmamak ve unutturmamak için biz buradayız." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Özefsun da konuşma yaparak şiir okudu.

Törende, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ile spor müsabakalarında dereceye giren öğretmenlere ödülleri verildi.

Tekirdağ

Tekirdağ'da düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu törene, CHP Milletvekili Nurten Yontar, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde devam eden programda, Vali Recep Soytürk, öğretmenliğin özverili, sabırlı ve hoşgörülü olmayı gerektiren saygın bir meslek olduğunu belirterek, tüm öğretmenlere teşekkür etti.

Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin ettiği program, spor müsabakalarında dereceye giren öğretmenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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