KIRKLARELİ - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - Haberler

Yürüyüşten görüntüler

Belediye Başkanı Murat Gerenli'nin konuşması

Ateş yakılması 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

Kırklareli ve Lüleburgaz ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndan başladı.

Vatandaşlar ellerinde meşale ve Türk bayraklarıyla İstasyon Caddesi'ndeki konser alanına kadar yürüdü.

Etkinliğe, Kırklareli Valisi Birol Ekici'nin eşi Prof. Dr. Filiz Ekici, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı, Belediye Başkan Vekili Arda Kolcular ile protokol üyeleri de katıldı.

Lüleburgaz ilçesinde de etkinlikte kapsamında yürüyüş yapılarak, bağımsızlık ateşi yakıldı.

Lüleburgaz Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Kongre Meydanı'nda toplanan grup, Türk bayrakları ve meşaleler taşıyarak Edirne Bayırı mevkisine yürüdü.

Burada 'bağımsızlık ateşi'nin yakılmasının ardından grup şarkılar eşliğinde dans etti.

Etkinliğe CHP Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan, Belediye Başkanı Murat Gerenli, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.