Trakya'da 15 Temmuz dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi

Trakya'da 15 Temmuz dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi
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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyaretleri yapıldı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyaretleri yapıldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Buçuktepe Mezarlığı'ndaki şehit kabirlerini ziyaret etti.

Şehit ailelerine başsağlığı dileyen Sezer, kabirlere çiçek bıraktı. Ziyarette, bazı şehit yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Ercan Aksu tarafından dua edildi.

Programa, Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Bülent Barış Sarp, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, AK Parti İl Başkanı Belgin İba ve kurum müdürleri katıldı.

Kırklareli

Kırklareli'nde şehitlikte düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra, Hızırbey Camisi müezzini Erdem Aksan, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Ardından Vali Uğur Turan ve beraberindekiler, şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Törene, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Belediye Başkanı Derya Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, İdare Mahkemesi Başkanı İbrahim Doğan, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve gaziler katıldı.

Tekirdağ

Tekirdağ'da Eski Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen törende, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.

Daha sonra Vali Recep Soytürk ile beraberindekiler, 15 Temmuz şehidi Münir Alkan'ın da aralarında bulunduğu şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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