Trakya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri

TRAKYA'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kent merkezlerinde etkinlikler gerçekleştirildi. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve kahramanlık marşları okunurken, şehitler anısına yürüyüşler yapıldı.

Trakya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de düzenlenen etkinliklerde yürüyüşler yapıldı, Kur'an-ı Kerim tilavetleri okundu, kahramanlık marşları söylendi. Edirne'deki etkinlik kent merkezindeki Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirildi. Programa Edirne Vali Vekili Sıtkı Zehin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, kurum ve kuruluşların müdürleri şehit yakınları, gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda şehitler için dua okundu. Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ilgili hazırlanan videolar sinevizyon aracılığı ile vatandaşlara izletildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması meydanda büyük ekrana yansıtıldı. Vatandaşlar bu anı cep telefonlarına kaydetti. Selimiye Cami imamı Yusuf Serenli tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

'ŞEHADETE KOŞAN İNSANLARIMIZA VEFA BORCUMUZ VAR'

Programda Edirne Vali Vekili Sıtkı Zehin günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, Türk milletinin geçmişte çok fazla destan yazdığına dikkat çekerek millet iradesinin FETÖ hain darbe girişimine karşı topyekün karşı durarak şanlı bir direniş gösterdiği kader günü olduğunu söyledi. Vali Vekili Zehin, Ülkemizin her bir ferdi, bu karanlık gecede cumhuriyete, demokrasiye ve iradesine sahip çıkarak milli bilince sahip milletimizi hiçbir gücün durduramayacağını göstermiştir. Unutmayalım ki bu cennet vatan, milleti için şehadete koşarak tarihe adını altın harflerle yazdıran Yahya Çavuşların, Seyit Onbaşıların, Kınalı Hasanların, Ömer Halisdemirlerin, Fethi Sekinlerin ve nice kahramanımızın emanetidir. FETÖ'cü teröristleri yürekleriyle durduran, sevdiklerini geride bırakarak vatan için şehadete koşan insanımıza büyük bir vefa borcumuz vardır. Her 15 Temmuz; birlik ve beraberliğimizin perçinlendiği, şehitlerimizin aziz hatırasına vefa günüdür. Bugün göklerde gururla bayrağımızı dalgalandırırken, Önce Vatan diyerek mücadele veren şehit ve gazilerimizin fedakarlığını asla unutmayacağız dedi.

VALİ VEKİLİ ZEHİN SANCAĞI TESLİM ALDI

Edirne Vali Vekili Sıtkı Zehin'e günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından sporcuların getirdiği sancağı teslim aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan koruma altındaki çocuklar arasında yapılan resim, şiir yarışmaları ile 15 Temmuz şehitlerine mektup yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Vekili Sıtkı Zehin tarafından takdim edildi.

TEKİRDAĞ'DA TÖREN

Tekirdağ Valiliği tarafından ise 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü nedeniyle Sahil dolgu alanda anma törenleri düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan tören Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'da devletin ve miilletin, hain bir saldırıya maruz kaldığını ve millet iradesinin gasp edilmeye çalışıldığını söyledi. Devletten maaş alan asker görünümlü hainlerin milletin vergileriyle alınan tankları, uçakları, helikopterleri ve silahları millete çevirerek, düşmanların harp sahalarında bile yapamadıkları alçaklığı millete reva gördüğünü ifade eden Vali Aziz Yıldırım, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın darbeye karşı durma çağrısı yapmasının ardından milletimiz, yurdun dört bir köşesinde milli birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlik ruhuyla, büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla gece boyunca mücadele vererek bedenini siper etmek suretiyle darbecilere geçit vermedi diye konuştu.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın konuşmasının ardından 15 Temmuz Sancak Koşusuna katılan sporcular, sancağı Vali Yıldırım'a teslim etti. Programlar, başta Rüstempaşa Camisi olmak üzere kentlerdeki camilerden okunan selaların ardından sona erdi.

KIRKLARELİ'NDE TÖREN ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİ MEYDANI'NDA

Kırklareli'nde ise tören Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda yapıldı. Şehit yakınlar ve gaziler ile yemek yenilen programda daha sonra Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü yapıldı. Sancak Koşusu gerçekleştirilen Kırklareli'ndeki programda, ilahiler okundu, kahramanlık marşları söylendi. Program demokrasi nöbeti ile sürdü.