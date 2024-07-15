15 Temmuz Şehitleri Anısına Şehitlikler Ziyaret Edildi

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Buçuktepe Mezarlığı'ndaki şehit kabirlerini ziyaret etti.

Şehit ailelerine baş sağlığı dileyen Sezer, şehit kabirlerine çiçek bıraktı. Duygusal anların yaşandığı ziyarette bazı şehit yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftü Vekili Adem Özsoy tarafından dua edildi.

Ziyarette, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 9. Hudut Tugay Komutanı Piyade Albay Şükrü Şenduran, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve kurum müdürleri yer aldı.

Kırklareli

Kırklareli Şehitliği'nde gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla devam eden törende konuşan Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türk milletinin bekasına yönelik planlanan hain darbe girişiminin milletin birlik ve beraberliğiyle püskürtüldüğünü söyledi.

Türk milletinin darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da dünyaya mesaj verdiğini anlatan Ekici, Türkiye'nin artık dünyanın gelişmiş ilk 10 ülkesi arasına girmesi için çalıştıklarını söyledi.

Ekici, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Konuşmanın ardından Ekici ve beraberindekiler, şehit kabirlerini ziyaret ederek dua okudu.

Törene, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Cüneyt Arıkan, Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, kurum müdürleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Tekirdağ

Tekirdağ'da Eski Şehir Mezarlığı'ndaki törende Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Mustafa Soykök tarafından dua edildi.

Vali Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, kurum müdürleri ve parti temsilcileri, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Daha sonra protokol üyeleri, 15 Temmuz şehidi Münir Alkan'ın annesi Münibe Alkan'ı ziyaret etti.

Kırklareli

Kırklareli'nde 15 Temmuz Şehitleri anısına 252 fidan toprakla buluşturuldu.

Kırklareli Valiliğince Dereköy Sınır Kapısı yolunda oluşturulan 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'na 252 çam ağacı fidanı dikildi.

Vali Birol Ekici, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin Türk milletinin birliği ile bertaraf edildiğini söyledi.

Türk milletinin azim ve kararlılığının dünyaya örnek olduğunu ifade eden Ekici, darbe girişimini kınadığını söyledi.

Hainlerin darbe girişiminin yaşandığı gece tank ve tüfeklerle millete ateş ettiklerini anımsatan Ekici, o gece hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Konuşmaların ardından Ekici, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Cüneyt Arıkan, Belediye Başkanı Derya Bulut, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri tarafından 252 fidan dikildi.