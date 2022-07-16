Trakya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri (2)

MÜZİK GRUPLARI KAHRAMANLIK TÜRKÜLERİ SESLENDİRDİ

Edirne'de Atatürk Anıtı'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitler için dua edildi. Anıttaki törende çeşitli müzik grupları kahramanlık türküleri seslendirirken, ilahiler okundu. Eski Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu'nun katıldığı etkinlikte İl Müftüsü Alettin Bozkurt tarafından şehitler için dua okundu.

Dua bitiminde saatler 00.13'ü gösterdiği esnada tüm Türkiye ile eş zamanlı olarak UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan ve mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği Selimiye Camisi'nden sela sesi yükseldi. Anıttaki tören, sela okunmasının ardından sona erdi.