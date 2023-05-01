Trakya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kutlandı.

Atatürk Bulvarı'nda toplanan konfederasyon, sendika ve siyasi parti üyeleri kortej halinde taşıdıkları pankartlarla sloganlar eşliğinde yürüyüşe geçti.

Yürüyüş sırasında siyasi slogana tepki gösteren Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri (TES-İŞ) Sendikası üyesi Murat Savur sendika yeleğini çıkararak kortejden ayrıldı.

Gruptan ayrılarak yürüyüşünü ayrı şekilde devam ettiren Savur, gazetecilere işçilerin hakkı için adalet talepleri olduğunu ancak bunu siyasi partileri katmadan gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

Saraçlar Caddesi'ne kadar yürüyen kortejdeki vatandaşlar burada saygı duruşunda bulundu.

TÜRK-İŞ Edirne Temsilcisi Zeki Şişko, burada yaptığı konuşmada, 1 Mayıs'ın işçilerin, kamu emekçilerinin, gençlerin, kadınların, emeklilerin ve çocukların geleceği için tarihsel bir dönem olduğunu söyledi.

Umutlar, talepler ve hakları meydanlardan haykırdıklarını belirten Şişko, şunları kaydetti:

"Ülkemiz kuşkusuz tarihi bir nitelikte, kritik bir seçimin eşiğindedir. Yine kuşkusuz, ülkemizi Atatürk'ün hedeflediği muasır medeniyet seviyesine taşımak için hiçbir seçim sonucu tek başına yeterli olmayacaktır. Bu ancak ülkeyi emeğiyle var edenlerin haklarını alması ve ilerlemesiyle gerçekleşir. Bugün burada bir başlangıç yapıyoruz. Bu ülkenin tüm değer ve güzelliklerini üreten biz işçilerin emekçilerin yöneten olduğu bir düzen kurma irademizi ilan ediyoruz."

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve CHP Milletvekili adayları da etkinliğe destek verdi.

Öz Sağlık İş Sendikası Edirne Şube Başkanı Emre Promet de Atatürk Anıtı'nda yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

1 Mayıs'ta taleplerini bir kez daha yinelediklerini ifade eden Promet, "Bütün çalışanları ve toplu sözleşme düzenini koruyacak, çalışanların aileleri ile birlikte insanca yaşamasına imkan tanıyacak ücret düzenlemelerinin yapılmasını talep ediyoruz. Asgari ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının katılımcı bir anlayışla yeniden belirlenmesini istiyoruz. Engelli ve yaşlı bireyler başta olmak üzere tüm kırılgan gruplar için güvenli ve erişilebilir şehirler talep ediyoruz." dedi.

Kırklareli

Kırklareli'nde vatandaşlar 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Hasan Paşa Caddesi'nde toplandı.

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Genel-İş Sendikası Trakya Şube Başkanı Salim Şen, siyasi parti temsilcileri, sendika üyeleri ve işçiler kortej eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na dek yürüdü.

Grup burada saygı duruşunda bulundu. Vatandaşlar yerel sanatçıların sahne aldığı etkinlikte bir süre halay çekti.

Şen, konuşmasında, tüm emekçilerin haklarını savunmak için meydanlarda toplandıklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileğinde bulunan Şen, işçilerin birlik ve beraberlik içerisinde olmaya devam edeceğini kaydetti.

Şen'in konuşması sırasında şiddetini arttıran sağanak nedeniyle vatandaşların çoğu alandan ayrıldı.

Lüleburgaz ilçesinde de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yürüyüş yapıldı.

Tekirdağ

Tekirdağ'da vatandaşlar 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Salih Omurtak Caddesi'nde bir araya geldi.

Grup, Omurtak Caddesi üzerinde yürüyerek Atatürk Meydanı'na geldi.

Kutlama alanına giren grup, zaman zaman slogan attı.

Yağmurun etkili olduğu anlarda alandan ayrılan vatandaşlar, daha sonra alana dönerek kutlamalara devam etti.

Eğitim-İş Sendikası Tekirdağ Şube üyesi Halil Mahmut Er, burada yaptığı konuşmada Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Herkese iş ve insanca yaşanacak ücret taleplerini sürekli yinelediklerini ifade eden Er, "Kadınlara hak ettiği değerin verilmesini istiyoruz. Kadınların her alanda eşit haklara ve temsile sahip olması gerekiyor. Laik bilimsel ve demokratik bir eğitim istiyoruz. Barış ve çağdaş demokratik bir ortamda yaşamak istiyoruz. Biliyoruz ki dünyayı her gün yeniden kuran, üreten bizleriz ve yöneten de biz olacağız ve birleşe birleşe kazanacağız." dedi.