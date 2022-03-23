"Trakya Bölgesel Kariyer Fuarı", Tekirdağ'da açıldı

TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, son 20 yılda eğitim öğretim alanında çok büyük mesafeler alındığını, öğrenim hayatını çok daha başarılı ve verimli kılacak büyük adımlar atıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin koordinatörlüğünde Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Trakya Bölgesel Kariyer Fuarı" (TRAKYAKAF) açıldı.

Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen fuarın açılışına görüntülü mesaj gönderen Şentop, kariyer fuarlarının gençlerin fikirlerini, düşüncelerini, planlarını ve hedeflerini ortaya koyabilecekleri bir imkan sunacağına inandığını söyledi.

Tekirdağ'da Namık Kemal Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen fuarın da gençler için çok önemli fırsatlar ortaya koyacağını vurgulayan Şentop, şunları kaydetti:

"Gençlerimize geleceklerini inşa ederken önemli bilgi ve fırsatlar sağlayacak bu fuarın gerçekleştirilmesinde emeği geçen bütün paydaşlarımıza müteşekkirim. Son 20 yılda eğitim öğretim alanında çok büyük mesafeler alındı. Öğrenim hayatını çok daha başarılı ve verimli kılacak büyük adımlar atıldı. Kuşkusuz ki gençlerimizin akademik eğitimleri, bu süreçte kendilerini geliştirmeleri çok önemli. Üniversitelerin amacı bilgiyi üretmek, öğretmek ve toplumla paylaşmaktır. Bu tür fuarlar vesilesiyle de gençlerimize kendi yetenekleri doğrultusunda kariyer sahibi olmaları için fırsatlar sunuluyor."

"Gençlerin iyi bir kariyer edinebilmesi için 3 başlık üzerinden hareket ediyoruz"

Açılışta konuşan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, gençlerin iyi bir gelecek, iyi bir kariyer edinebilmesi için kendilerini tanıyabilecekleri, karar destek ile kamu ve özel sektördeki iş fırsatlarından eşit yararlanabilecekleri araçlar geliştirdiklerini söyledi.

Atay, dünyanın her yerinde gençlerin kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Bazı toplumlar, bazı milletler, bazı devletler gençlere daha çok, bazıları daha az katkı sağlıyorlar. Ama herkesin gönlünde vardır gençlere iyi imkan sağlamak. Çünkü tartışmasız gençler o ülkelerin, o toplumların, o milletlerin geleceğidir." dedi.

Türkiye'de de gençlerin yurdun dört bir köşesinde örgün eğitime ulaşabildiği gibi yüksek öğretime de ulaşabilir duruma geldiğini anlatan Atay, şöyle devam etti:

"Fakat yükseköğretime ulaşmak tabii iyi bir kariyer gelişimine, mutlu bir iş hayatı, meslek hayatı anlamına gelmiyor. Bunun için Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi olarak 2018 yılında başkanlık sistemi kurulduğundan itibaren önümüze koyduğumuz en önemli konulardan bir tanesi siz gençlere yönelik yani örgün eğitime ulaşmasına aracılık edebildiğimiz gençlerin meslek hayatında da kariyer hayatında da başarılı, mutlu bir geleceğe sahip olmasını sağlamak."

Tekirdağ'da düzenlenen Kariyer Fuarı'nın firmalarla öğrencileri buluşturması bakımından önemine işaret eden Atay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün ister lisede bir kardeşiniz, yeğeniniz, kuzeniz olsun ister sizler olun lisedeyseniz, elinizdeki üniversite puanınızla beraber rehber öğretmene gittiğinizde, o rehber öğretmen, bu puanın size mezuniyet sonrası performansı en iyi olan üniversiteler hangileri bunları söyleyebiliyor. Bu puanla şu şu üniversitelere girebilirsin, bu üniversitelerin mezuniyetten sonra iş bulma oranı, hangi sektörlerde çalışıyor, ne kadar ücret alıyor ve mezunları ne kadarı kendi eğitim aldığı alanda iş yapıyor, bunu size söyleyebiliyorlar. Bunu bizim ofisimizin yaptığı çalışmalarla kendilerine biz ulaştırıyoruz. Onlar da sizlere bu rehberliği, bu mesleki rehberliği yapabiliyorlar."

Kariyer merkezlerinin öğrencileri yönlendirmeye çalıştığını dile getiren Atay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kariyer merkezine gittiğiniz zaman oradaki kariyer danışmanı size mezuniyet sonrası nasıl bir kariyer hayatı beklediğini söyleyebilir. Bu sizin karar destek araçlarınızdan bir tanesi. Biz ülkemizde gençlerin iyi bir gelecek, iyi bir kariyer edinebilmesi için 3 ana başlık üzerinden hareket ediyoruz. Biri kendilerini ve reel iş hayatını tanıyabilecekleri araçları geliştirdik. Bir diğeri karar destek araçları geliştirdik. Bir diğeri ülkemizde var olan kamuda ve özel sektördeki iş fırsatlarından eşit yararlanabilme araçlarını geliştirdik. Bugün girdiğiniz üniversitenin, girmek istediğiniz üniversitenin mezuniyet sonraki performansını objektif veriler üzerinden görebildiğimiz bir sistem var. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin web sitesinden bakabiliyorsunuz."

300 firmanın katıldığı fuar yarın sona erecek

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, ülkelerin en önemli kaynaklarının verimli ve bilinçli genç nüfus olduğunu belirtti.

Fuarın önemine değinen Yıldırım, "Bu fuarda kamu kurumlarının nitelikli iş gücü arasındaki bilinirliğinin artırılması ile nitelikli öğrenci ve mezunların kurumlara kazandırılması sağlanmış olacaktır. Bunun yanında özel, nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyan işverenlerin de gençlerle doğrudan iletişime geçmeleri mümkün olabilecektir." dedi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin de Trakya'nın en büyük bölgesel kariyer fuarına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Katkılarından dolayı TBMM Başkanı Şentop ve destekleyenlere teşekkür eden Şahin, fuara katılan her gencin bir değer olduğunu hissedeceğini ifade etti.

Ardından Atay'a Vali Yıldırım, Rektör Şahin ve Trakya Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, sponsor şirketlere de Edirne Valisi Ekrem Canalp ve Kırklareli Valisi Osman Bilgin tarafından hediye ve plaket takdim edildi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından katılımcılar ve öğrenciler stantları gezdi.

Çeşitli salonlardaki kariyer buluşmalarıyla devam edecek ve yaklaşık 300 firmanın katıldığı fuar yarın sona erecek.