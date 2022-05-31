Trakya Bölgesel Düzensiz Göçle Mücadele 7. Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi - Haberler

Trakya Bölgesel Düzensiz Göçle Mücadele 7. Koordinasyon Toplantısı Tekirdağ'da düzenlendi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Trakya'da düzensiz göçle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerin değerlendirilmesi, çalışmaların etkinliğinin arttırılması ve iller arası koordinasyonun sağlanması amacıyla kentteki bir otelde gerçekleştirilen toplantı, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, düzensiz göçü önlemeye yönelik alınacak tedbirler ve uygulamalar görüşüldü.

Katılımcıların sunumlarının ardından düzensiz göçmen akımı hakkında görüş ve çözüm önerilerinin görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi.

Toplantıya, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve Kırklareli Valisi Birol Ekici'nin yanı sıra Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerinde görev yapan Cumhuriyet Başsavcıları, askeri birlik komutanları, vali yardımcıları, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları, gümrük ve dış ticaret bölge müdürleri, il göç idaresi müdürleri ve ilgili birim yetkilileri katıldı.