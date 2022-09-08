Trakya Birlik Ayçiçek Taban Alım Fiyatını 12 TL Olarak Açıkladı

Trakya Birlik, ayçiçeği avans ödeme fiyatını açıkladı. Yönetim Kurulu aldığı kararda, yağ oranına göre ayçiçek taban fiyatını 12 TL olarak belirledi.

Trakya Birlik tarafından yapılan açıklamada, "2022/2023 sezonunda üretici ortaklarımıza yüzde 40 yağlı baz ürün için 12 bin TL/Ton avans ödemesi yapılmasını karar altına alınmış olup, uluslararası sözleşme oranı olan yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği ürünü için avans ödemesi 12 bin 720 TL/Ton, yüzde 50 yağlı ürün için avans ödemesi 13 bin 800 TL/Ton olarak uygulanacaktır" denildi.

Trakya Birlik tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Ülkemizdeki mevcut gümrük rejimi uygulamaları, dünya rekoltesi ve beklenen fiyat seviyeleri, döviz kurlarının olası seyri gibi fiyatlamaya tesir eden tüm parametrelerin yanı sıra üretici ortaklarımızın üretim maliyetleri ve üründen beklenen gelir seviyeleri birliğimizce değerlendirilerek oluşan piyasa koşulları çerçevesinde 2022/2023 sezonunda üretici ortaklarımıza yüzde 40 yağlı baz ürün için 12 bin TL/Ton avans ödemesi yapılmasını karar altına alınmış olup, uluslararası sözleşme oranı olan yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği ürünü için avans ödemesi 12 bin 720 TL/Ton, yüzde 50 yağlı ürün için avans ödemesi 13 bin 800 TL/Ton olarak uygulanacaktır. Yukarıda sayılan parametrelerde üretici ortaklarımızın lehine olabilecek olası gelişmeler de değerlendirilerek ön alım fiyatı belirlenecek olup, belirlenecek ön alım fiyatı üzerinden ürün döken tüm ortaklarımız için fark ödemesi yapılabilecektir. Ham yağ oranına göre yapılan alımlarda yüzde 41 ve üzeri yağ oranı çıkan ürünler yüksek yağ oranlı ürün olarak değerlendirilecek olup, her bir yüzde puan artışı için yüzde 40 standart yağ oranlı ürün fiyatına yüzde 1,5 oranında prim uygulanacaktır.

"EKİM AYININ ORTALARINDA HASADIN TAMALANMASI BEKLENMEKTEDİR"

Ağustos ayının son çeyreği ile başlayan hasat günden güne yoğunlaşmakta olup ülke hasadının çok büyük oranda ekim ayının ortalarında tamamlanması beklenmektedir. Birliğimize bağlı 48 kooperatifimize ait 108 alım merkezi ve iki fabrikamızda ayçiçeği mubayaası bugün itibariyle 100 bin tona yaklaşmıştır. Birliğimiz tarafından 2022/2023 üretim sezonunda üretici ortaklarından mubayaa edilecek ürün bedeli ödemeleri teslimat tarihlerine göre belirlenecek ödeme programı çerçevesinde bağlı kooperatiflerimiz vasıtasıyla gerçekleştirilecektir. 2022/2023 tarımsal üretim sezonunun ülkemiz, milletimiz, üretici ortaklarımız ve tüm çiftçilerimiz için bereketli ve hayırlı olmasını diler, her koşul ve şartta büyük bir özveriyle ülkemiz için üretimine durmaksızın devam eden milletin efendisi cefakar Türk çiftçisine teşekkür ve şükranlarımızı sunarız."