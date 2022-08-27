Traktörünün arkasına bağladığı 2 eşeği sürükleyerek götürdü Güncel Haberler ELAZIĞ'da, bir sürücünün traktörünün arkasına yularlarını bağladığı 2 eşeği sürükleyerek götürmesi, cep telefonuyla görüntülendi. ELAZIĞ'da, bir sürücünün traktörünün arkasına yularlarını bağladığı 2 eşeği sürükleyerek götürmesi, cep telefonuyla görüntülendi. Elazığ- Bingöl kara yolu Karasaz köyü mevkisinde 2 gün önce çekilen görüntülerde, sürücü, 23 ADB 896 plakalı traktörünün arkasına yularlarını bağladığı 2 eşeği çekerek götürdü. O anları, yoldan çeken sürücüler cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde, zorlanan eşeklerden birinin arka ayaklarının yerde sürüklendiği, ön ayaklarıyla da koşmaya çalıştığı görüldü.Sürücü hakkında jandarmaya ihbarda bulunulduğu belirtilirken, eşeklerin nereye götürüldüğü ise bilinmiyor. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Özdemir Elazığ Güncel Haberler

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