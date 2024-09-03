Traktörün Üstünde Yolculuk Yapan Genç Düştü

BURSA'da, arkadaşı Hüseyin Erol D.'nin (15) kullandığı traktörün motor kaputunun üstünde yolculuk yapan Furkan Ö. (15), dengesini kaybedip düştü. Traktörün Furkan Ö.'nün üstünden geçtiği anlar, kameraya yansıdı.

Kaza, İznik ilçesi Yeşilcami Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Erol D. yönetimindeki traktörün motor kaputuna oturarak yolculuk yapan Furkan Ö., dengesini kaybederek yere düştü. Traktörün ön ve arka tekerinin üzerinden geçtiği Furkan Ö., römorkun altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Furkan Ö., tedaviye alındı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu bildirilen Furkan Ö.'nün tedavisinin ardından taburcu edildiği ve durumunun da iyi olduğu belirtildi. Furkan Ö.'nün ölümden döndüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan, kazanın ardından gözaltına alınan ehliyetsiz sürücü Hüseyin Erol D., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, traktörün ise tescilsiz ve plakasız olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Tülay POYRAZ-Kamera: İZNİK (Bursa),