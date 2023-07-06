Traktörün çarptığı bebek hayatını kaybetti

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde geri manevra yapan traktörün çarptığı bir yaşındaki bebek hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle traktörü kullanan kişi gözaltına alındı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde geri manevra yapan traktörün çarptığı bir yaşındaki bebek öldü.

Bağören köyünde yaşayan Kadir Ç. (18), evlerinin önünde traktörle geri manevra yaparken amcasının bir yaşındaki oğlu Muhammed Ç'ye çarptı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekiplerinin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından kuzeninin ölümüne neden olan Kadir Ç. gözaltına alındı.