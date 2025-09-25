Haberler

Traktörün Altında Kalarak Hayatını Kaybeden Ramazan Çolak

Mersin'in Tarsus ilçesinde, traktörün sepetine taş toplarken aracın altında kalarak yaşamını yitiren 60 yaşındaki Ramazan Çolak'ın trajik ölümü, jandarma ve sağlık ekiplerini bölgeye sevk etti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Sucular Mahallesi'nde Ramazan Çolak (60), traktörün sepetine taş topladığı sırada araç hareket etti.

Bunun üzerine traktöre binmeye çalışan Çolak, dengesini kaybetmesi sonucu yere düşerek aracın altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Çolak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
