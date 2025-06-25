Traktörün Altında Kalan Mizgin Menteşe Hayatını Kaybetti

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde traktörle tarlasını süren 36 yaşındaki Mizgin Menteşe, dengesini kaybederek traktörün altına düştü. Hastanede tedavi gören Menteşe, hayatını kaybetti.

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde traktörün altında kalan Mizgin Menteşe (36), hastanede hayatını kaybetti. Olay, 22 Haziran'da Lice ilçesine bağlı kırsal Dibek Mahallesi'nde meydana geldi. Traktörle tarlayı süren Mizgin Menteşe, henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybederek araçtan düştü. Traktörün altında kalan Menteşe, ağır yaralandı. Halis Toprak Vakfı Devlet Hastanesi'ne ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Menteşe, dün hayatını kaybetti. Menteşe'nin cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından Dibek Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi. Soruşturma sürüyor.

Haber ve Kamera: Seyfettin EKEN-Özcan ARGİN/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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