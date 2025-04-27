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Traktörün Altında Kalan Genç Ağır Yaralandı

Traktörün Altında Kalan Genç Ağır Yaralandı
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Çorum'un Karaca köyünde arıza yapan traktörü tamir eden 16 yaşındaki E.A., traktörün kendiliğinden hareket etmesi sonucu ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da tamir etmeye çalıştığı traktör üzerinden geçen 16 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karaca köyünde yaşayan E.A. arıza yapan traktörü tamir etmek istedi. Bu sırada park halindeyken kendiliğinden hareket eden soğan yüklü traktör, gencin üzerinden geçti.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan E.A, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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