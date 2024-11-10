Traktörün Altında Kalan Çiftçi Hayatını Kaybetti

ADANA'nın Kozan ilçesinde tarladaki taşı kaldırmak isterken ilerlemeye başlayan traktörün altında kalan çiftçi Mahmut Kurt (55) hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Bağtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlada 01 D 4652 plakalı traktörüyle çalışan Mahmut Kurt, araçtan inip yerdeki taşı kaldırmak istedi. Bu sırada traktör ilerlemeye başladı. Kurt, traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Kurt'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kurt'un cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Ali GÖKDAL-Kamera: KOZAN,(Adana),