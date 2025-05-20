Traktörün Altında Kalan 7 Yaşındaki Kız Ağır Yaralandı

Traktörün Altında Kalan 7 Yaşındaki Kız Ağır Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalan 7 yaşındaki Nur B. ağır yaralandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalan Nur B. (7), ağır yaralandı.

Olay saat 18.00 sıralarında kırsal Paşaören Mahallesi'nde bir tarlada meydana geldi. Eşi ve küçük kızı Nur B.'yi yanına alan Mehmet B., yönetimindeki 16 BBC 479 plakalı traktörle tarla sürmeye gitti. İddiaya göre Mehmet B., tarlayı sürdüğü sırada geri manevra yapınca kızı Nur'u fark etmeyerek üzerinden geçti. Yaralanan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı çocuk ilk tedavisinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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