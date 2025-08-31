Traktörün Altında Kalan 2 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, babasının kullandığı traktörün altında kalan 2 yaşındaki Batu K., ağır yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Batu K., evinin önünden harekete geçen babası Ali K.'nın (26) kullandığı 16 KOG 26 plakalı traktörün önüne aniden atladı. Duramayan traktörün ön lastiği çocuğun üzerinden geçti. Kazada ağır yaralanan çocuk ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen çocuk, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),