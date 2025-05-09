Traktörün Altında Kalan 13 Yaşındaki Kız Çocuk Hayatını Kaybetti
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, babası tarafından traktörle evine getirilen 13 yaşındaki Aysima Serra T, traktörü çalıştırdığı esnada dengesini kaybederek düşüp arka tekerin altında kaldı. Hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kullanmaya çalıştığı traktörün altında kalan çocuk, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Alınan bilgiye göre, baba K.T., kızı Aysima Serra T'yi (13) traktörüyle okuldan alarak Akpınar Mahallesi'ndeki evlerine getirdi.
Babasıyla eve girdikten bir süre sonra dışarı çıkan Aysima Serra, anahtarı üzerinde bulunan traktöre binerek çalıştırdı.
Bu esnada duvara çarpan traktörde dengesini kaybeden çocuk düştü.
Viteste olan traktörün kendiliğinden ileri manevra yapmasıyla arka tekerin altında kalan Aysima Serra ağır yaralandı.
Durumu gören ailenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, kaldırıldığı Kocaali Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.