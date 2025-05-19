Traktörle Tarladan Dönüş Yapan Çiftin Ölümünde Şüpheli Tutuklandı

Traktörle Tarladan Dönüş Yapan Çiftin Ölümünde Şüpheli Tutuklandı
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde traktörle tarladan dönen Sinan (33) ve Kadriye (31) Abak çiftinin tabancayla öldürülmesi olayında, gözaltına alınan N.A. (64) tutuklandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde traktörle tarladan dönen karı-kocayı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Sinan (33) ve Kadriye (31) Abak çiftini tabancayla öldürdükten sonra kaçan ve daha sonra teslim olan N.A. (64) jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Taşköprü Adliyesine sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Donalar köyünde, 17 Mayıs'ta traktörle tarladan dönüş yapan Sinan Abak ile eşi Kadriye Abak tabancayla öldürülmüş, olayın ardından kaçan ve daha sonra teslim olan N.A. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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