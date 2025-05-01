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Traktörle Seyir Halindeyken Kalp Krizi Geçiren Adam 4 Gün Sonra Hayatını Kaybetti

Traktörle Seyir Halindeyken Kalp Krizi Geçiren Adam 4 Gün Sonra Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde traktörle seyir halindeyken kalp krizi geçiren Enver Al, 4 gün boyunca tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Traktörle seyir halindeyken kalp krizi geçirmişti, 4 gün sonra hayatını kaybetti

SAKARYA - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde traktörle seyir halindeyken kalp krizi geçiren şahıs, 4 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yayla Mahallesi mevkisinde 4 gün önce meydana gelen olayda, traktörle evine giden Enver Al kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan traktör ağaca çarparak durabildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri, Al'a dakikalarca kalp masajı yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Al, tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ SAMET YILDIRIM - Güncel
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