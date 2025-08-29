Traktörle Motosiklet Çarpıştı: Genç Hayatını Kaybetti

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde Kemal Gökçe'nin (20), kullandığı motosikletin tali yoldan çıkan traktöre çarpıp yaşamını yitirdiği kazada gözaltına alınan diğer sürücü Y.Ö. (40), tutuklandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında İncirliova-Koçarlı kara yolu Yazıdere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kuşadası'nda çalıştığı otele gitmek için yola çıkan Kemal Gökçe'in kullandığı 09 ARM 856 plakalı motosikletle, tali yoldan ana yola çıkmak isteyen Y.Ö. (40) yönetimindeki 48 LT 264 plakalı traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Gökçe yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gökçe, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gökçe, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Gökçe'nin cenazesi dün Koçarlı ilçesi Halilbeyli Mahallesi Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Traktör sürücüsü Y.Ö. kaza sonrası gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.