Traktörle Kafenin Dış Alanında Tur Attı

Traktörle Kafenin Dış Alanında Tur Attı
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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde gece saatlerinde bir traktör sürücüsü, bir kafenin dış oturma alanında tur atarak birçok masa ve sandalyeye zarar verdi. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde traktör sürücüsü, gece saatlerinde bir kafenin dış oturma alanına girip, alanda tur attı. Kafede hasar oluşurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaali ilçesi Yalı Mahallesi'nde gece saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda kimliği belirsiz sürücü, traktörle kafenin dış mekanında tur attı, birçok masa ve sandalyeye zarar verdi. Sabah işletmeye gelen mekan sahipleri, gördükleri manzara karşısında şaşırırken, güvenlik kameralarını izleyince olayın nedeni belirlendi. Görüntülerde, traktör sürücüsünün masa ve sandalyeler arasında gezdiği anlar yer aldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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