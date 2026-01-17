Manisa'da traktör ile otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde traktör ile çarpışan otomobilin sürücüsü İdris Pehlivan (79), ağır yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında İzmir - Ankara Karayolu üzeri Sevilen Otel Kavşağı'nda meydana geldi. Tali yoldan ana yola çıkan Mehmet Başakbaskın yönetimindeki 45 UC 088 plakalı traktör ile Ankara yönünden İzmir yönüne giden İdris Pehlivan yönetimindeki 59 ZH 793 plakalı otomobil çarpıştı. Pehlivan, çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkıştı. İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan sıkışan Pehlivan, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Ağır yaralanan Pehlivan, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (MANİSA),