Traktörle Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü Kemal Gökçe (20), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 07.30 sıralarında İncirliova-Koçarlı kara yolu Yazıdere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kuşadası'nda çalıştığı otele gitmek için yola çıkan Kemal Gökçe'in kullandığı 09 ARM 856 plakalı motosikletle, tali yoldan ana yola çıkmak isteyen Y.Ö. (40) yönetimindeki 48 LT 264 plakalı traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Gökçe yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gökçe, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gökçe, müdahalelere karşın kurtarılamadı. Traktör sürücüsü Y.Ö. gözaltına alındı.