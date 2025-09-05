Traktörden Düşen Kadın Ağır Yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, oğlunun kullandığı traktörden düşen Süheyla A. (68)'nın üzerinden traktör tekerleği geçti. Ağır yaralanan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza, saat 10.30 sıralarında İnegöl ilçesinde bağlı kırsal Eymir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Deniz A. (50)'nın yönetimindeki 16 AY 262 plakalı traktör, tarla yolunda ilerlediği sırada çukura girince, arkasında bulunan annesi Süheyla A. dengesini kaybederek yere düştü. Üzerinden traktör tekerleği geçen Süheyla A., ağır yaralandı. Haber verilmesi sonucu gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, ambulans ile kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde tedavi altına alındı.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.