Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Traktör ve otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Traktör ve otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Güncel Haberler

Mardin'in Nusaybin ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza Nusaybin İpekyolu Demir Tepe Karakolu Kavşağında meydana geldi. Yaralanan kişi Nusaybin Devlet hastanesine kaldırıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Nusaybin İpekyolu Demir Tepe Karakolu Kavşağında meydana geldi. Traktör ve otomobil sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaşandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 1 kişi Nusaybin Devlet hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Nusaybin Mardin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title