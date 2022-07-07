TRAKTÖR SÜRÜCÜLERİNE BAYRAM TRAFİĞİ UYARISI

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Kurban Bayramı öncesi Bölge Trafik Amirliği ve Sandıklı Ziraat Odası tarafından düzenlenen program kapsamında traktör sürücüleri yaşanan trafik yoğunluğuna dikkat etmeleri konusunda uyarıldı.

Sandıklı Bölge Trafik Amirliği ve Sandıklı Ziraat Odası Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı tatili ve hasat zamanı dolayısıyla Afyonkarahisar- Antalya karayolunda oluşması beklenen trafik yoğunluğu nedeniyle traktör sürücüleri uyarıldı. Düzenlenen program kapsamında Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş ve Bölge Trafik Amirliğinde görevli polis memurları Afyonkarahisar- Antalya karayolu Hocalar kavşağındaki uygulama noktasında traktörleri durdurdu. Durdurulan traktörlerin evrakları ve trafiğe uygunluğu polis memurları tarafından kontrol edilirken, hasat mevsimi ve bayram tatili nedeniyle Afyonkarahisar- Antalya karayolu üzerinde trafik yoğunluğu yaşanabileceği olası kaza ve trafik aksaklıklarına karşı traktör sürücülerinin daha dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel