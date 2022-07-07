TRAKTÖR SÜRÜCÜLERİNE BAYRAM TRAFİĞİ UYARISI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TRAKTÖR SÜRÜCÜLERİNE BAYRAM TRAFİĞİ UYARISI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Kurban Bayramı öncesi Bölge Trafik Amirliği ve Sandıklı Ziraat Odası tarafından düzenlenen program kapsamında traktör sürücüleri yaşanan trafik yoğunluğuna dikkat etmeleri konusunda uyarıldı.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Kurban Bayramı öncesi Bölge Trafik Amirliği ve Sandıklı Ziraat Odası tarafından düzenlenen program kapsamında traktör sürücüleri yaşanan trafik yoğunluğuna dikkat etmeleri konusunda uyarıldı.

Sandıklı Bölge Trafik Amirliği ve Sandıklı Ziraat Odası Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı tatili ve hasat zamanı dolayısıyla Afyonkarahisar- Antalya karayolunda oluşması beklenen trafik yoğunluğu nedeniyle traktör sürücüleri uyarıldı. Düzenlenen program kapsamında Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş ve Bölge Trafik Amirliğinde görevli polis memurları Afyonkarahisar- Antalya karayolu Hocalar kavşağındaki uygulama noktasında traktörleri durdurdu. Durdurulan traktörlerin evrakları ve trafiğe uygunluğu polis memurları tarafından kontrol edilirken, hasat mevsimi ve bayram tatili nedeniyle Afyonkarahisar- Antalya karayolu üzerinde trafik yoğunluğu yaşanabileceği olası kaza ve trafik aksaklıklarına karşı traktör sürücülerinin daha dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kurban Bayramı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title