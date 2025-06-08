Traktör Sulama Kanalına Devrildi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Traktör Sulama Kanalına Devrildi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen kazada, Yunus Emre Ceviz'in kullandığı traktör sulama kanalına devrildi. Kazada Ceviz hayatını kaybetti.

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde traktörün sulama kanalına devrildiği kazada Yunus Emre Ceviz, hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Kocasinan ilçesi Gömeç Mahallesi'nde meydana geldi. Tarladan dönen Yunus Emre Ceviz'in kullandığı traktör, kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ceviz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yunus Emre Ceviz'in cansız bedeni, traktörün altından çıkarılarak hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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