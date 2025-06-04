Traktör Şaftına Sıkışan Genç Hayatını Kaybetti

Traktör Şaftına Sıkışan Genç Hayatını Kaybetti
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, bayram tatili için memleketine dönen 19 yaşındaki Halil İbrahim Balı, traktörün şaftı ile ilaçlama makinesi arasında sıkışarak can verdi. Olay sonrası başlatılan soruşturma sürüyor.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde traktörün şaftı ile ilaçlama makinesi arasına sıkışan Halil İbrahim Balı (19) hayatını kaybetti.

İstanbul'da oturan Halil İbrahim Balı, bayram tatili için memleketi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kayıköy'üne geldi. Köyde tarla işlerine yardım etmek isteyen Balı, evlerinin bahçesinde traktöre ilaçlama makinesini bağlarken kıyafetini aracın şaftına kaptırdı. Balı, traktörün şaftı ile ilaçlama makinesi arasına sıkıştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Halil İbrahim Balı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Balı'nın cenazesi otopsi işlemleri için Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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