Traktör Römorkunun Altında Kalan 6 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Niğde'nin Çiftlik ilçesinde oyun oynayan 6 yaşındaki çocuk, traktör römorkunun altında kalarak hayatını kaybetti. İlk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan M.Ş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Niğde'nin Çiftlik ilçesinde traktör römorkunun altında kalan 6 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Murtaza köyünde evlerinin yakınındaki köy yolunda oyun oynayan M.Ş, G.Z'nin (58) kullandığı 51 AD 938 plakalı traktör römorkunun altında kaldı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
M.Ş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.