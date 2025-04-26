İran'da limandaki patlama anı kamerada: 4 ölü, 516 yaralı

Komşu ülkedeki korkunç patlama kamerada
Özel'den Bakan Tekin'e 'başörtüsü' yanıtı: Herkesin eğitim güvencesi CHP'dir

Bakan Tekin "Çıksın açıklasınlar" dedi, Özel güvence verdi
Papa son yolculuğuna uğurlandı! İşte törende yaşananlar ve bundan sonraki süreç

Papa son yolculuğuna uğurlandı, bundan sonraki süreç hayli ilginç
İmamoğlu'nun otel ziyaretindeki valizlerin sırrı! Bakın içinde ne varmış

Otel ziyaretindeki valizlerin sırrı! Bakın içinde ne varmış

Traktör Römorkundan Düşen Adam Hayatını Kaybetti

Traktör Römorkundan Düşen Adam Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, traktör römorkunda taşınan teknenin üzerinden düşen Mustafa Gündüz (37), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, traktörün römorkuyla taşınan teknenin üzerinden yola düşen Mustafa Gündüz (37), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Akarca Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeki 48 GZ 480 plakalı traktörün römorkunda taşınan teknenin üzerinde bulunan Mustafa Gündüz, dengesini kaybedip, düştü. Gündüz'ün metrelerce yükseklikten düştüğünü gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Gündüz, götürüldüğü Fethiye Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.